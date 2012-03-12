〔欧洲汇市〕英镑兑普涨美元挫至逾六周最低,对美经济乐观情绪提振美元

* 英镑兑美元触及六周低位1.5603美元,在1.5600美元附近受到支撑

* 在跌穿1.5644美元的2月低位后触发止损卖单

* 美元走强,之前公布的美国就业数据继续强劲

路透伦敦3月12日电---英镑兑普涨美元周一挫至逾六周最低,因对美国经济的乐观情绪增强提振美元,并触发英镑止损卖单,加重利空技术前景.

英国周一无数据公布,意味着英镑走向主要受到外部因素所牵动.美元指数.DXY触及六周高点,因上周五公布的美国数据降低了美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多货币刺激政策的可能性.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5603美元,为1月25日以来最低,后小幅反弹至1.5616美元,日内跌幅约为0.4%.

交易商称,在跌穿位于1.5644美元的2月低位后触发止损卖单,但据报在接近1.5600美元水准出现对英镑的需求.

最新的IMM数据显示,投机客增加了对英镑/美元的空头押注.技术分析师还表示,英镑的前景变得更为利空,已跌穿位于1.5669和1.5684美元附近的55日和50日移动均线.

"我们认为英镑/美元应会重新跌向1.50美元,此为首个止跌点.我们一直预计美元将呈现普遍强势,英镑将因此受到影响,"Schroders的汇率部主管Clive Dennis表示.该公司持有英镑/美元空头头寸.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内上扬约0.6%,报0.8412英镑,为2月底以来最高.不过,部分市场人士称,认为此水准为卖出欧元的良机,因担忧欧元区债务危机扩散.(完)

--编译 母红;审校 李军

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