〔欧洲汇市〕英镑兑普涨美元挫至逾六周最低,对美经济乐观情绪提振美元

欧洲汇市：英镑触及一周最低，英退担忧再度升温
路透伦敦2月27日 - 英镑周一兑主要货币全线下跌，因苏格兰有可能再度进行独立公投，而且伦敦证券交易所集团(LSE)与德意志交易所的并购交易可能达成无望，重燃对于英国未来的担忧。
* 英镑兑美元触及六周低位1.5603美元,在1.5600美元附近受到支撑
* 在跌穿1.5644美元的2月低位后触发止损卖单
* 美元走强,之前公布的美国就业数据继续强劲
路透伦敦3月12日电---英镑兑普涨美元周一挫至逾六周最低,因对美国经济的乐观情绪增强提振美元,并触发英镑止损卖单,加重利空技术前景.
英国周一无数据公布,意味着英镑走向主要受到外部因素所牵动.美元指数.DXY触及六周高点,因上周五公布的美国数据降低了美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多货币刺激政策的可能性.
英镑兑美元GBP=D4跌至1.5603美元,为1月25日以来最低,后小幅反弹至1.5616美元,日内跌幅约为0.4%.
交易商称,在跌穿位于1.5644美元的2月低位后触发止损卖单,但据报在接近1.5600美元水准出现对英镑的需求.
最新的IMM数据显示,投机客增加了对英镑/美元的空头押注.技术分析师还表示,英镑的前景变得更为利空,已跌穿位于1.5669和1.5684美元附近的55日和50日移动均线.
"我们认为英镑/美元应会重新跌向1.50美元,此为首个止跌点.我们一直预计美元将呈现普遍强势,英镑将因此受到影响,"Schroders的汇率部主管Clive Dennis表示.该公司持有英镑/美元空头头寸.
欧元兑英镑EURGBP=D4日内上扬约0.6%,报0.8412英镑,为2月底以来最高.不过,部分市场人士称,认为此水准为卖出欧元的良机,因担忧欧元区债务危机扩散.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透伦敦2月27日 - 英镑周一兑主要货币全线下跌，因苏格兰有可能再度进行独立公投，而且伦敦证券交易所集团(LSE)与德意志交易所的并购交易可能达成无望，重燃对于英国未来的担忧。
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国2月官方制造业PMI * 公布时间: 3月1日（周三）上午9时 * 路透预估中值：51.1；预估区间:51.0-51.8 路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业 生产受到一定影响。 兴业银行首席经济学家鲁政委等在报告中预计，由于PMI指数没有完全去除季节性因素，它和PPI环比增速 之间存在相关性，而PPI中权重最大的工业品是原油和钢铁，高频数据显示，2017年2月原油价格和螺纹钢价格 的环比增速均下降，从而可能带动PPI环比增速下降。他们对2月PMI的预估为51.2。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智对2月PMI的预测较为乐观，他表示，往年一季
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