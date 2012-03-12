〔欧元债市〕希腊债务交换后乐观人气减退,二线国家公债再次承压

* 德债触及合约高位,因增长担忧提供支撑

* 希腊新长期公债收益率居欧元区之冠

路透伦敦3月12日电---德国公债价格周一收高,因希腊达成债务交换后带来的宽慰,被经济前景疲弱的担忧取代,令欧元区高负债国家公债再次承压.

6月德债期货FGBLM2价格触及合约高位139.06,日内上涨58个跳动点,最终结算价报138.87,因投资者担忧疲弱的经济增长可能破坏欧元区二线国家解决巨额债务问题的努力.

10年期德债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB触及1.75%的两个月低点,日内下跌5.5个基点.一名交易员称,由于对AAA评级公债需求旺盛,近期德债收益率最低可能跌至1.50%.

"我们对希腊的做法是,尽可能的拖延时间...葡萄牙的问题可能在暗中隐藏,西班牙在赤字目标方面也绝非没有问题,"另一名交易员表示.

希腊上周五通过债务重组避免了迫在眉睫的债务违约风险.这次重组使希腊减少了1,000亿欧元债务,并且通过立法迫使其余的民间债权人以旧债换取面值大幅减少的新债.

希腊新的公债周一在上市交易,但仍然是欧元集团收益率最高的长期公债,投资者不愿买入希腊公债.这凸显出市场怀疑希腊的问题还没有结束.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB日内升6个基点至5.07%,而意大利可比公债收益率IT10YT=TWEB上涨8个基点,报4.92%.

这两个国家本周稍晚将发行公债,尽管预计能完成发售,但料使收益率承压.

葡萄牙公债收益率全线上涨,该国被视为是继希腊之后另一个存在风险的国家,并且在二线国家公债市场上受到抛售冲击的风险最大.该国10年期公债收益率PT10YT=TWEB上涨12个基点,报13.94%.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>