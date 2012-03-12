〔英国债市〕英债期货触及合约高位,受欧债危机忧虑及英债供应紧张影响

路透伦敦3月12日电---英债期货周一上涨,盘中一度升至合约高位,因市场再度担心欧债危机,英债表现优于德债,因在本财年结束前几周英国仅计划发行相对有限的公债.

6月英债期货FLGM2结算价涨60个跳动点,至115.68, 1622GMT时触及合约高位115.84.英债表现优于可比德债FGBLM2约20个跳动点.

10年期英债收益率GB10YT=RR当日跌逾6个基点,至2.091%,其较可比德债收益率差缩窄约3个基点,至33.5个基点.

短期英债表现逊于10年期英债约3个基点.

由于英国本财年即将结束,英债发行逐渐减少,另外周五英国公布的工业生产数据较为疲弱,令人担心英国经济可能陷入衰退,这使英债得到扶助.

英国本周仅将于周四标售20亿英镑30年期公债,英央行本周总计将回购45亿英镑公债.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周一晚间将在伦敦发表讲话,可能将提供关于英央行是否将在5月采取更多量化宽松措施的更多线索.1月贸易数据将于周二0930GMT公布.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>