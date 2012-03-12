〔纽约期市〕ICE期棉连续第五个交易日收跌,因印度出口决策使市场困惑

路透纽约3月12日电---棉花期货周一连续第五个交易日收跌,分析师称因市场消化了主要出产国印度在出口政策方面的变化.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2收跌0.80美分,报每磅88.00美分,盘中交易区间为87.01-89.16美分.

汤森路透数据显示,周一成交量接近2.1万口,较30日均值低约15%.

期棉周一早盘下跌,因有消息称印度取消了棉花出口禁令,但不久印度又表示,仅允许原定出口但尚未出货的棉花出口,对新棉花仍然限制出口.

不过分析师称,市场超卖,在低点时似乎出现了交易和消费者买盘.

经纪商和交易商MCM Inc的分析师Jobe Moss表示,如果棉花价格继续下跌,在未来数月跌破80美分,他也不会感到意外.

上周美国农业部(USDA)的月度供需报告凸显了偏空的基本面.

USDA把2011/12年全球棉花产量预估由稍早预估的1.2334亿包(480磅)上调至1.2364亿包,把全球消费预估由1.0971亿包下调至1.0872亿包,并把全球转结库存由6,077万包上调至6,232万包.(完)