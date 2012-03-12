〔金属期市〕期铜三日连涨后走低,受累于美元走强和成长忧虑

* 中国贸易逆差引发全球成长忧虑

* 在美联储会议前成交清淡

* 美国中西部铝溢价收在纪录水平

* 美国联邦公开市场委员会周二发布货币政策前景

路透纽约/伦敦3月12日电---期铜周一走低,为四日来首见,受累于美元/欧元稍早走强,以及担忧全球成长或放缓,这可能损及对工业金属的需求.

占全球铜消费40%的中国录得至少10年来最大贸易逆差,引发对该国成长放缓的担忧.

数据证实意大利陷入衰退,这也对铜市不利.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3收跌45美元,报每吨8,445美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-5月合约HGK2回落2.10美分,收报每磅3.8375美元,盘中交投区间为3.8170-3.8650美元.

今日成交清淡,投资者解读好坏不一的中国2月贸易数据,且在美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二开会前稍作喘息.美联储此次会议应能提供部分货币政策前景的线索.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘,期铜成交量为逾40,000口,较30日均值低逾40%.

投资者担忧上海期交所仓库的巨大铜库存,上周,库存增至224,781吨,为2002年7月以来最高.

截至3月6日当周,包括对冲基金和其他大型投机客在内的货币经理削减美国铜期货和期权净多头2,003口,至13,615口.

中国2月铜进口仍意外强劲,较1月增长17%,同比翻番.

但许多分析师担忧铜库存增加,但并未被消费.

上周五公布的数据显示,中国1-2月精炼铜产量为2011年首季以来最低,因经济活动放缓影响铜需求.

美元稍早上扬也打压铜价.

但美元在美联储会议和美国零售销售数据公布前削减涨幅.

美国近月铝溢价触及每磅9美分,收在去年5月创下的纪录水平,因仓库为储存铜提供更高的优惠令供应减少.

最新数据显示,LME铝库存减少2,600吨,但仍接近501万吨的创纪录水平,多数被融资交易锁定,无法流入市场.

三个月期铝CMAL3收跌11美元,报每吨2,229美元,延续上周幅度达3.8%的跌势.上周跌幅为11月底以来最大.

三个月期锡CMSN3收涨275美元,报每吨23,475美元.年内累计上扬近20%,涨幅居工业金属之首.

不过,锡前景不稳,尤其是有最新消息称,印尼2月精炼锡出口按年猛增35%,至8,324.73吨.

以下为1858GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 383.95 -1.90 -0.49 343.60 11.74

LME期铝 2228.50 -11.50 -0.51 2020.00 10.32

LME期铜 8444.00 -46.00 -0.54 7600.00 11.11

LME期铅 2138.00 18.00 +0.85 2035.00 5.06

LME期镍 19260.00 -40.00 -0.21 18710.00 2.94

LME期锡 23470.00 270.00 +1.16 19200.00 22.24

LME期锌 2090.50 20.50 +0.99 1845.00 13.31

上海期铝 16175.00 -20.00 -0.12 15845.00 2.08

上海期铜 60420.00 50.00 +0.08 55360.00 9.14

上海期锌 15800.00 10.00 +0.06 14795.00 6.79

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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