〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.29%,Nasdaq指数收跌0.16%

投行观点：Depomed Inc目标价从17美元下调至16美元--瑞穗
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路透纽约3月12日电---美国股市周一基本持平,防御类股上涨,因投资人稍作喘息以消化近期的升势,并静待明日美联储的货币政策声明.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升37.69点,或0.29%,至12,959.71点;标准普尔500指数.SPX微涨0.22点,或0.02%,至1,371.09点.Nasdaq指数.IXIC收跌4.68点,或0.16%,至2,983.66点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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