〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因经济数据引发需求忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 中国和意大利数据导致市场在连涨三日后出现抛售
* 调查显示,上周美国原油库存增加
* API周二公布库存数据
路透纽约3月12日电---美国原油期货价格周一收跌,为四日来首见,中国和意大利公布的低迷数据加重了对全球经济成长放缓将损及原油需求的忧虑.
中国公布的数据显示,该国2月份录得至少10年来最大贸易逆差,引发市场担忧全球需求将转弱.
数据显示,继第三季萎缩0.2%后,意大利经济2011年第四季萎缩0.7%,滑入衰退.
另外,欧元区财长将批准对希腊的第二批救助,并将关注焦点转向西班牙,该国政府看似可能因今年再度无法实现赤字目标而违反新达成一致的欧盟预算规定.
六国在恢复停滞的与伊朗间的核计划磋商取得进展,这缓解对伊朗石油供应短期内将中断的担忧.
美联储周二将举行为期一天的会议.近期美国经济改善的迹象令美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出进一步货币刺激政策的希望降温.
石油交易商将开始把关注点转向美国周度原油库存数据,美国石油协会(API)将于周二公布上周库存数据.美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存数据.
路透初步调查预计,上周原油库存增加220万桶,馏分油库存减少120万桶,汽油库存减少100万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约CLJ2跌1.06美元,或0.99%,结算价报每桶106.34美元.交易区间为105.38-107.56美元.
伦敦ICE-4月布兰特原油期货CLJ2收报125.34美元,跌0.64美元或0.51%,盘中交投区间为124.20-125.98美元.
布兰特原油期货较美国原油期货溢价扩阔至19美元,周五报18.58美元.
中国2月贸易逆差为315亿美元,因进口增幅超过出口,录得至少10年来最大逆差规模,引发市场质疑脆弱的外部需求或季节性因素对出口减少产生的影响有多大.
一位行业消息人士称,最大产油国沙特阿拉伯2月每日向市场供油940万桶,与1月持稳.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
4月原油 106.34 -1.06 -1.0% 105.38 107.56 214,352 292,694
5月原油 106.84 -1.03 -1.0% 105.87 107.94 78,285 109,207
4月RBOB汽油 3.3230 -0.0094 -0.3% 3.2969 3.3378 27,027 51,094
5月RBOB汽油 3.3218 -0.0074 -0.2% 3.2945 3.3320 20,612 25,689
4月取暖油 3.2429 -0.0209 -0.6% 3.2198 3.2735 29,524 44,779
5月取暖油 3.2530 -0.0199 -0.6% 3.2297 3.2755 17,000 18,889
ICE合约
4月布兰特 125.34 -0.64 -0.5% 124.20 125.98 141,614 140,588
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 490,385 674,909 711,759 1,586,331 -14,069
汽油 82,059 128,839 146,466 379,770 2,073
取暖油 81,744 105,314 153,749 292,458 2,057 (完)
--编译 母红;审校 于春红
NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]
NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1
亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]
亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]
亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]
EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市