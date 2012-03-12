〔美国股市〕几收平盘,防御类股涨幅居前

* 防御类股涨幅居前

* CBOT的VIX波动率指数收于2011年5月以来最低

* 市场等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二将公布的声明

* 道指涨0.3%,标普500指数升0.02%,Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约3月12日电---美国股市周一几收平盘,防御类股涨幅居前,因投资人稍作喘息以消化近期的升势,并静待周二美联储的货币政策声明.

投资者将关注周二FOMC的声明,以研判美联储是否会给更多宽松货币政策将出炉的预期降温,如果真的降温,股市可能很难扩大涨势.

在国会演讲陈述中,美联储主席贝南克不再给予将出台更多刺激政策的强烈暗示,近期市场紧张不安.

中国公布2月录得至少10年来最大贸易逆差后,投资者则是吃了一惊.

"鉴于对中国的疑问和股市迄今的表现,股市出现盘整走势不令人惊讶,"纽约Samson Capital Advisors首席投资长Jonathan Lewis称,"风险资产是跷跷板的焦点,这一边是国内经济增长迹象,另一边则是海外事件."

公用事业.GSPU、消费必需品.GSPS及电信类股.GSPL涨幅居前,标准普尔公用事业类股指数涨1.1%.上周五稍晚,Constellation Energy Group Inc CEG.N同意支付2.35亿美元以和解对其电力趸售交易的调查,从而为其以79亿美元收购竞争对手Exelon Corp (EXC.N)扫清了道路.

周一Constellation收高3%,报37.23美元,Exelon大涨2.3%,报39.81美元.

道琼工业指数.DJI收升37.69点,或0.29%,至12,959.71点;标准普尔500指数.SPX微涨0.22点,或0.02%,至1,371.09点.Nasdaq指数.IXIC收跌4.68点,或0.16%,至2,983.66点.