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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 05:14 BJT

〔标题新闻〕新西兰2月房屋价格较前月升0.8%,销量同比大增37%,为四年来最佳2月--REINZ

* REINZ,即新西兰房地产协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8E700D]

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