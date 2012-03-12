〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,因巴拿马型船运价升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透3月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第13个交易日上涨,因大量煤炭和谷物船货涌现推升巴拿马型船运价.
波罗的海乾散货运价指数上升13点或1.58%,至837点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨2.59%,该型船舶的日均获利升至7,309美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.今年以来则累计下挫约44%.
"巴拿马型船受到大西洋及太平洋更多的煤炭及谷物船或提振."Cantor Fitzgerald的Natasha Boyden在一份报告中指出.
船舶供应增长超越商品需求已有一段时间,预计将限制未来几个月的乾散货运价涨幅.
波罗的海乾散货运价指数本年迄今下跌了约52%.
轻便型船舶和超大型船舶的日均获利分别升至7,258美元和9,223美元.
海岬型船运价指数.BACI下跌0.47%至1,496点,因供应一直超越需求.
海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利降至5,718美元,今年以来累计降幅高达79%.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市