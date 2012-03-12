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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:37 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,因巴拿马型船运价升高

路透3月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第13个交易日上涨,因大量煤炭和谷物船货涌现推升巴拿马型船运价.

波罗的海乾散货运价指数上升13点或1.58%,至837点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨2.59%,该型船舶的日均获利升至7,309美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.今年以来则累计下挫约44%.

"巴拿马型船受到大西洋及太平洋更多的煤炭及谷物船或提振."Cantor Fitzgerald的Natasha Boyden在一份报告中指出.

船舶供应增长超越商品需求已有一段时间,预计将限制未来几个月的乾散货运价涨幅.

波罗的海乾散货运价指数本年迄今下跌了约52%.

轻便型船舶和超大型船舶的日均获利分别升至7,258美元和9,223美元.

海岬型船运价指数.BACI下跌0.47%至1,496点,因供应一直超越需求.

海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利降至5,718美元,今年以来累计降幅高达79%.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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