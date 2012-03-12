《美国重要政经日程》--3月13日

投行观点：Trinseo S目标价从74上调至82美元--Jefferies
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1130 - 全美独立企业联盟公布2月小企业信心指数
1230 - 商务部公布2月零售销售
1400 - 劳工部公布月度职位空缺和劳动力流动调查
1400 - 商务部公布1月企业库存
1400 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会会议一般会程中发表讲话
1530 - 财政部标售四周期国库券
1700 - 财政部标售10年期公债
1815 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在为期一天的会议后公布利率声明
2000 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张若琪
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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
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美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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