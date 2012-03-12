《美国重要政经日程》--3月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 劳工部公布月度职位空缺和劳动力流动调查

1400 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会会议一般会程中发表讲话

1815 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在为期一天的会议后公布利率声明