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货币新闻 | 2012年 3月 13日 星期二 06:25 BJT

《美国重要政经日程》--3月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1130 - 全美独立企业联盟公布2月小企业信心指数

1230 - 商务部公布2月零售销售

1400 - 劳工部公布月度职位空缺和劳动力流动调查

1400 - 商务部公布1月企业库存

1400 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会会议一般会程中发表讲话

1530 - 财政部标售四周期国库券

1700 - 财政部标售10年期公债

1815 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在为期一天的会议后公布利率声明

2000 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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