〔货币市场〕美国回购利率保持在高位,稍后美联储将召开会议

路透纽约3月12日电---银行及债券交易商的一项关键借款成本周一走低,但在美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策会议召开前保持在较高水平.本次会议也许会对一个可能推高短期利率的举措做出暗示.

银行及交易商彼此之间的美国公债担保隔夜贷款拆借利率降至19个基点左右,上周五报21个基点.

这项隔夜回购协议利率约比两周半以前触及的近期低点高10个基点.后来该利率在一系列因素的推动下不断回升,这些因素包括对欧洲央行(ECB)将向银行体系流入更多廉价资金的预期减弱,以及2月中旬以来每周的美国国库券供应温和增加.

"过去几个月市场流动性的主要来源--长期再融资操作(LTRO),现在实际上已经成为过去,"Gleacher & Co.的利率主管Russ Certo表示.

上周,华尔街日报的报导给美元回购利率施加了上行压力.该报称,若美联储决心进一步购债以刺激经济成长,可能在短期内以较低利率将购债所释出的资金借回.这样做可以让这部分资金脱离流通体系,也就是通常所说的冲销干预资金. [ID:nSB2020795]

华尔街普遍认为,美联储在周二的政策会议上将坚持至少在2014年末维持近零利率的承诺,但不会宣布额外的公债购买计划.

部分分析师认为,市场对于美联储"冲销"公债购买计划的臆测,并不是隔夜回购利率上升的主要原因.

他们猜测,回购利率上升主要缘于交易商的借款预计增加,以及货币市场基金把资金从回购和国库券转向风险较高的资产.交易商增加借款,是为了本周的660亿美元公债标售融资.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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