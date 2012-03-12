《美债周二展望》公债持稳至上升,美联储政策会议在即

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约3月12日电---美国公债价格周一持稳至上升,因近期公债收益率(殖利率)上升及预期美联储政策会议结果将对公债有利,支持了公债的买需.

对经济前景的观点略为调整,也对公债有所支撑.

在美国财政部标售320亿美元三年期公债后,公债守住涨势.三年期公债为本周总计660亿美元公债供应揭开序幕.

"公债的风险/回报情况不错,"Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp说,"公债收益率回升至近几周的交投区间的上端,且收益率曲线趋陡,因一些较好的经济数据及投资人乐观认为欧洲问题最差时期已过."

上周希腊得到足够的民间债权人参与换债协议,降低该国公共债务及为取得新的救助铺平道路,避免短期内无序违约,而欧洲央行提供低息的三年期贷款扶助稳定欧洲银行体系.

美国指标10年期公债价格US10YT=RR持平,收益率报2.03%.30年期公债价格US30YT=RR升11/32,收益率从周五尾盘的3.19%下跌至3.17%.

Morgan Stanley Smith Barney首席固定收入策略师及董事总经理Kevin Flanagan说,公债价格已消化了希腊的"良好消息"及周五的美国就业增长数据,所以就这些事件没有跟进卖盘.

与此同时,投资人正重新考虑当前季度美国经济成长的潜在速度.

Flanagan说.周五公布的美国贸易逆差扩大及批发库存小升,对"第一季GDP的计算是负面的."

数据令Morgan Stanley Smith Barney追踪计算的美国第一季GDP增长下调至1%,这将加强美联储对宽松政策的态度,且将利多避险的公债.

周一标售的三年期公债得标利率为0.456%,为去年10月来同年期公债标售的最高水平,但接近市场预期的水平.

财政部在周二和周三分别续发210亿美元10年期公债及130亿美元30年期公债.

Nomura Securities International美国利率策略部主管George Goncalves表示,"我们原本预期的标售结果要疲弱一些,因为这次三年期公债标售在美联储政策会议举行前,但似乎市场也不担心美联储这因素."

Tipp说,公债的利多因素包括风险厌恶情绪可能上升,经济数据回软,或美联储可能暗示在其卖短买长(扭转操作,twist operation)结束后,将今年下半年继续买入公债.

周二美联储举行为期一天的政策会议.尽管连续三个月美国就业稳步增长可能倾向支持美联储不急于推出第三轮非常规政策的观点,但市场似乎认为美联储将仍然为这一前景保留大门开启,即使美联储没有特别加强它原本对第三轮非常规政策的措辞.

"尽管这些利多公债的因素,部份可能不会实现,但公债收益率在如此水平,它们令风险/回报倾向看多,"Tipp说.

中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.[ID:nSB1425100]消息令市场怀疑是因为外国需求疲弱还是季节错位因素.前者可能对全球经济增长前景蒙上阴霾,在周五,美国非农就业报告直指美国经济改善.

--编译 利棣儿/王翔琼;审校 李军

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