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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:41 BJT

全球外汇市场3月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月12日(一)

2145 - 新西兰2月食品价格指数

3月13日(二)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

-- - 日本央行结束政策会议,总裁白川方明在0630GMT左右举行记者会

0001 - 英国皇家测量师学会(RICS)2月房价差值

0030 - 澳洲国民银行(NAB)2月企业信心和状况指数

0030 - 澳洲1月投资房屋融资

-- - 欧盟财长会议在布鲁塞尔举行

-- - 法国总统萨科齐、法国社会党领袖奥朗德和法国民主同盟(UDF)党主席贝湖在巴黎会晤欧洲理事会主席范龙佩和欧洲央行总裁德拉吉

0630 - 法国消费者物价调和指数(HICP)2月终值

0745 - 法国1月经常账收支

0815 - 瑞士2月综合生产者物价指数(PPI)

0900 - 意大利消费者物价指数(CPI)2月终值

0930 - 英国1月贸易收支

1000 - 德国3月ZEW景气判断指数和现况指数

1000 - 德国央行总裁魏德曼 (亦为欧洲央行管委会成员)在法兰克福讲话

1045 - 芬兰总理卡泰宁讲话

1100 - 瑞典央行副总裁Per Jansson讲话

1130 - 欧洲央行总裁德拉吉在巴黎发表讲话

1130 - 全美独立企业联盟2月小型企业信心指数

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国2月零售销售

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1400 - 美国3月IBD消费者信心指数

1400 - 美国1月企业库存

1630 - 法国财政经济部长巴胡安、德国财政部长朔伊布勒在巴黎参加"如何摆脱危机并恢复成长"会议并发表讲话

1630 - 美国商务部负责国际贸易的次长Francisco Sanchez在华盛顿讲话

1715 - 瑞典央行总裁英韦斯就经济状况和欧洲危机发表讲话

1815 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议

2350 - 日本1-3月大型制造业景气判断指数(BSI)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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