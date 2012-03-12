全球外汇市场3月13日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月12日(一)
2145 - 新西兰2月食品价格指数
3月13日(二)
-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会
-- - 日本央行结束政策会议,总裁白川方明在0630GMT左右举行记者会
0001 - 英国皇家测量师学会(RICS)2月房价差值
0030 - 澳洲国民银行(NAB)2月企业信心和状况指数
0030 - 澳洲1月投资房屋融资
-- - 欧盟财长会议在布鲁塞尔举行
-- - 法国总统萨科齐、法国社会党领袖奥朗德和法国民主同盟(UDF)党主席贝湖在巴黎会晤欧洲理事会主席范龙佩和欧洲央行总裁德拉吉
0630 - 法国消费者物价调和指数(HICP)2月终值
0745 - 法国1月经常账收支
0815 - 瑞士2月综合生产者物价指数(PPI)
0900 - 意大利消费者物价指数(CPI)2月终值
0930 - 英国1月贸易收支
1000 - 德国3月ZEW景气判断指数和现况指数
1000 - 德国央行总裁魏德曼 (亦为欧洲央行管委会成员)在法兰克福讲话
1045 - 芬兰总理卡泰宁讲话
1100 - 瑞典央行副总裁Per Jansson讲话
1130 - 欧洲央行总裁德拉吉在巴黎发表讲话
1130 - 全美独立企业联盟2月小型企业信心指数
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国2月零售销售
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1400 - 美国3月IBD消费者信心指数
1400 - 美国1月企业库存
1630 - 法国财政经济部长巴胡安、德国财政部长朔伊布勒在巴黎参加"如何摆脱危机并恢复成长"会议并发表讲话
1630 - 美国商务部负责国际贸易的次长Francisco Sanchez在华盛顿讲话
1715 - 瑞典央行总裁英韦斯就经济状况和欧洲危机发表讲话
1815 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议
2350 - 日本1-3月大型制造业景气判断指数(BSI)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市