更正:〔美国金融〕美国公布按揭贷款和解详细规则,承诺实施严格监督

(更正:因译文有误,第二段应为,要求"五大银行协助处境艰难的借款人,以便和解指控.这些银行被控进行不当止赎,而且误导寻求修改贷款合约的借款人",非"要求美国五大银行协助处境艰难的借款人就银行进行有瑕疵的止赎、以及误导寻求修改贷款合约的借款人等指控进行和解")

路透华盛顿3月12日电---美国政府公布250亿美元按揭贷款和解实施细则,并承诺密切监督银行业广泛纾缓住房负担的承诺,即便同时允许他们对承认不当行为躲闪其辞.

该协议于上月宣布,周一提交华盛顿特区美国联邦法院.该协议要求美国五大银行协助处境艰难的借款人,以便和解指控.这些银行被控进行不当止赎,而且误导寻求修改贷款合约的借款人.

上述银行并不承认控诉书提及的多项指责,但美国政府称此举旨在"弥补涉嫌非法行为导致的损害."

该和解案仍需要一名法官的批准,任何该交易的听证会或许是辩论激烈的.

抵押贷款投资者协会(Association of Mortgage Investors)周一承诺在法庭上介入调解,称抵押支持证券(MBS)的投资者被排除在和解磋商之外,可能因按揭贷款核销或合约修改而招致财务损失.

该团体发表声明称,准备请求联邦法院限制投资者所拥有贷款合约的修改,并寻求其他变通.

奥巴马政府已大力推进堪称历史性和解的按揭贷款和解,以便让大约100万处境维艰的房主减少一些痛苦.

该法令将在三年内广泛实施,要求五家大银行削减按揭贷款金额和重组问题贷款.五大银行分别是美国银行(BAC.N),花旗集团(C.N),摩根大通(JPM.N),富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)和Ally Financial.

他们还向美国联邦和州政府支付50亿美元现金,其中15亿美元用于资助2,000个因止赎失去房屋的借款人.

尽管奥巴马当局此前开启楼市复苏的努力一直未能达到最初的承诺,官员们相信这次可能会不同.

奥巴马政府官员周一发表的新闻简介称,按揭贷款和解包括一名独立监督者,他将通过一项"极为特殊的"抽样过程,测试问题和失误门槛,确保银行遵守新的按揭贷款支付处理标准.

这位拒绝透露姓名的官员称,和解结果将对外公布.(完)