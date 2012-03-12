〔金砖国家〕3月12日股汇市收盘纵览

路透3月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月12日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.9%,至1,050.50点.

中国股市:沪综指周一收市小跌,受金融地产股拖累.分析师指出,宏观数据令投资者对中国经济有些疑虑,且上档压力短期难攻破,因此在上周连涨两天后,股指今日出现小幅调整,预计大盘短期内将继续在2,400点以上震荡整理.

沪综指收报2,434.859点,跌4.604点,或0.19%;今日沪市A股成交金额为1,079.7亿元人民币,上日为1,001.5亿元.上证金融地产行业指数收挫1.09%.[.SSCN]

香港股市:逆转稍早跌势小幅收高,中国移动涨势盖过消费类股跌势,但交投偏淡,大盘涨幅因技术阻力而受限.恒生指数收高0.23%至21,134.18点.恒生国企指数收低0.27%至11,225.91点.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期受中间价拖累大幅收跌.2月中国出现至少10年来最大的贸易逆差,促中间价创出一年半以来单日最大跌幅,盘间汇价亦被明显带动.北京时间16:35,离岸市场NDF一年期人民币/美元报6.3155/85.[CNY/CN][ID:nSB1427008]

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印度股市:收高,受State Bank of India(SBI.NS)等银行股涨势带动,此外强于预期的工业产出数据亦推高一些制造类股.指标BSE指数.BSESN收高0.48%或84.43点,报17,587.67点.[.BO]

印度汇市:印度卢比下滑,因当地石油公司的美元需求打压了卢比,不过强于预期的工业生产数据推高股市和基金流入希望,帮助抵消了一些压力.卢比兑美元收报49.96/97,低于上周五的收位49.84/85,盘中介于49.85至50.01间波动.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,714.120点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.97%,报919.09点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.41%,报29.6425;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.21%,报38.9000卢布.

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巴西股市:收低,巴西抑制资本流入的措施引发投资者忧虑,担心可能会对针对股票课税.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.48%,报66,384.76点.[ID:nL2E8ECDOD]

巴西汇市:巴西雷亚尔跌至两个月最低,此前政府就外资借款的课税扩大至包括最高五年的贷款,盼藉此遏制雷亚尔的涨势.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑1.12%至1.8050.稍早一度跌逾2%至1.8327,为1月9日以来最低.[ID:nL2E8ECAWS]

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南非股市:小跌,中止三日来的涨势.中国对大宗商品需求减弱的忧虑,冲击到Kumba Iron Ore(KIOJ.J)等资源类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下滑0.11%,报30,067.80点.综合指数.JALSH小跌0.07%,收报33,901.72点.[.J][ID:nL5E8EC7EV]

南非汇市:南非兰特兑美元持稳,在本周稍后的经济数据揭晓前,投资者偏向于了结部分获利.成交量稀少,从图表来看,南非兰特已经放弃上攻2012年的高点,有可能会进一步回撤.1627GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.5685,较周五纽约尾盘收位持平.[ZAR/](完)