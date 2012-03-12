《中国报摘》--中国证券报3月13日

* 头版头条:

--从"两会"获悉,一份汇集中国住建部等七部门意见的报告提出,今年要保持首套住房贷款政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.在坚决抑制不合理住房需求的同时,保证首套住房贷款供给.

* 其他:

--对于银行业如何更好地服务实体经济,全国政协委员、银监会主席助理阎庆民表示,主要应把握好"四个着力",即着力做好传统产业升级改造服务,着力加强科技创新服务,着力跟进实体经济新业态服务和着力加快自身业务模式转变.

--全国人大代表、吉林证券业协会会长江连海指出,部分市场观点对养老金存在误读,养老金入市势在必行.此外他还递交议案,建议银行资金入市以提振股市.

--全国政协委员、中国机械工业集团有限公司董事长任洪斌表示,为加快中国高端装备制造业的发展,一方面企业应整合内外资源,加强集成创新;另一方面,建议制定有利于自主创新的高端装备采购政策,明确国家重点工程在项目设备采购招投标时优先采购国产装备.

--全国政协委员、中国进出口银行行长李若谷认为,人民币国际化不可阻挡,今后几年将"大踏步前进",但国际化的过程中一定要警惕投机风险.

--全国政协委员、中国海洋石油总公司原总地质师茹克表示,各地在发展新能源的同时也不应忽视传统能源尤其是天然气的发展;气动汽车比电动汽车更适合中国国情,建议政府给予更多研究和政策支持.

--据透露,在上海营业税转增值税试点过程中,将对物流企业税负按新旧办法进行衡量,如果企业税负增加,则将增加部分返还给企业.具体返还方式会在即将出台的实施细则中予以明确.

--据透露,设立发起式基金的初步方案目前已确定,具体细则尚在讨论中.发起式基金也被称为"种子基金",当基金募集规模超过5,000万份时即可成立,不需受目前公募基金2亿元人民币的最低成立门槛的限制.

--工信部发布《船舶工业"十二五"(2011-2015年)发展规划》,2015年船舶工业销售收入将达到12,000亿元,出口总额超过800亿美元."十二五"时期,船舶工业将进入由大到强转变的关键阶段,推动技术进步和创新、优化产业布局将成为工作重点.

--据大连商品交易所人士介绍,焦煤期货合约的初步设计方案已经成型,目前在广泛征求意见中.大商所总经理刘兴强此前透露,焦煤期货品种可能在今年年内推出.而业内人士认为,焦煤期货的推出将为焦化企业增加避险途径,这或有助于改善焦化行业现状.

--上海银行发布声明称,上海银行A股IPO(首次公开发行)申报材料已于2011年9月正式上报证监会,并获受理.具体进展将视监管部门审核情况而定.上海银行表示,在继续积极推进A股上市工作的同时,正在研究探索海外上市的可行性.

--财政部等四部门联合发布通知,从4月1日起,国内将对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的设备和产品目录等予以调整.新增了28项重大技术装备,海工装备、太阳能应用、LED设备等三大新兴产业成为了受益最为明显的板块.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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