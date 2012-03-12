版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:49 BJT

〔东京汇市〕美元指数脱离高点,美国和日本央行政策会议受市场瞩目

* 美联储,日本央行会议结果受关注

* 日央行料不会出台更多宽松举措,但其上月曾出乎市场意外

* 市场将评估美联储声明以探寻宽松政策前景

路透悉尼3月13日电---美元周二在亚洲市场早盘处于守势,兑一篮子主要货币从七周高点回落,因投资者有些谨慎,担心美国联邦储备理事会(美联储)在政策会议上的立场有可能比预期更加温和.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐