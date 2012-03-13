更正:〔东京汇市〕美元指数脱离高点,美国和日本央行政策会议受市场瞩目

(更正:因译文有误,第五段应为,"尤其上周五数据显示非农就业岗位稳健增加,2月为连续第三个月增长20万以上,"非"尤其是上周五了公布乐观数据之后,2月美国非农就业岗位增加超过20万,为连续第三个月增长")

* 美联储,日本央行会议结果受关注

* 日央行料不会出台更多宽松举措,但其上月曾出乎市场意外

* 市场将评估美联储声明以探寻宽松政策前景

路透悉尼3月13日电---美元周二在亚洲市场早盘处于守势,兑一篮子主要货币从七周高点回落,因投资者有些谨慎,担心美国联邦储备理事会(美联储)在政策会议上的立场有可能比预期更加温和.

交易员称,美元仅仅是在1815GMT美联储会议结果出炉前略微获利回吐.市场近期买入美元,此前美国经济呈现回暖迹象,引发市场重新考量美联储需要进一步采取多大力度的刺激措施.

美元指数.DXY回落至79.860,此前一度冲高至80.132.欧元兑美元EUR=脱离一个月低位反弹至1.3153.欧元也在55日移动均线切入位1.3081附近寻获支撑.

交易员表示,有传闻称投资者有意在1.3200/10附近卖出欧元,这应会暂时限制欧元升幅.

美联储声明将受到市场密切关注,尤其上周五数据显示非农就业岗位稳健增加,2月为连续第三个月增长20万以上.

"随着全球最大经济体美国的经济复苏步入更可持续的轨道,美国联邦公开市场委员会(FOMC)推动另一轮大规模资产购买计划的空间有限,美联储可能在整个2012年采取等待观望态度,因美国的基本面前景改善,"DailyFX分析师David Song指出.

"解除对QE3的押注的确应会提高美元的吸引力,美联储或会更有意愿在今年底开始货币政策正常化的进程,因经济活动加快."

美元兑日圆JPY=跌至82.28日圆,周一高点为82.52,在周五触及11个月高点82.64后似乎开始整固.

交易员也在密切关注日本央行,后者将在0330-0500GMT之间发表政策声明.

日本央行料不会进一步放松政策,该央行上个月将资产购买规模扩大10兆(万亿)日圆并设定通胀目标,令市场感到意外.此举令日圆兑美元在之后的几周内下跌约7%.

商品货币因美元走软而略有喘息,澳元兑美元AUD=D4脱离七周低点1.0475美元,报1.0511.

澳元支撑位料在隔夜低点,此为12月至2月涨势的38.2%回档位.

上周五公布的数据显示,投机客削减了澳元的多头仓位,但交易员称多仓仍有缩减的空间.

最近几个交易日中,对中国成长放缓的担忧令澳元全线承压.欧元表现出色,隔夜兑澳元EURAUD=R升至两周高点1.2546澳元.(完)