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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:15 BJT

〔中国税收〕上海将出台"营改增"过渡扶持政策细则,物流企业获返税-报载

路透上海3月13日电---据中国证券报周二报导引述业内人士称,在上海营业税转增值税试点过程中,将对物流企业税负按新旧办法进行衡量,如果企业税负增加,则将增加部分返还给企业.具体返还方式会在即将出台的"营改增"过渡扶持政策的实施细则中予以明确.

此前,由于物流企业普遍反映税负较改革前有较大增长,上海市政府有关部门2月份决定,将在"营改增"过程中按照"企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨"的方式实施过渡性财政扶持政策.

　"营改增"试点工作自1月1日起率先在上海启动,交通运输业和信息技术、文化创意等部分现代服务业纳入试点,物流企业亦在本次试点范围.在操作过程中,物流企业普遍反映税负有所增加.

　报导称,据2011年3月中国物流与采购联合会对上海65家大型物流企业的调查结果显示,2008年至2010年三年年均营业税实际负担率为1.3%,其中货物运输业务负担率平均为1.88%.在实行"营改增"试点后,货物运输企业实际增值税负担率可增加到4.2%.

继上海试点后,目前北京、深圳、江苏等中国多个省市已相继向财政部提交申请,希望进入营业税改增值税试点范围,预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.[ID:nSB1341230]国务院副总理李克强上月曾表示,营业税改征增值税改革要逐步扩大试点覆盖的行业和地区范围,十二五(2011-2015年)期间在全国推开,促进服务业更好更快发展.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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