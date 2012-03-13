〔中国税收〕上海将出台"营改增"过渡扶持政策细则,物流企业获返税-报载

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透上海3月13日电---据中国证券报周二报导引述业内人士称,在上海营业税转增值税试点过程中,将对物流企业税负按新旧办法进行衡量,如果企业税负增加,则将增加部分返还给企业.具体返还方式会在即将出台的"营改增"过渡扶持政策的实施细则中予以明确.
此前,由于物流企业普遍反映税负较改革前有较大增长,上海市政府有关部门2月份决定,将在"营改增"过程中按照"企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨"的方式实施过渡性财政扶持政策.
"营改增"试点工作自1月1日起率先在上海启动,交通运输业和信息技术、文化创意等部分现代服务业纳入试点,物流企业亦在本次试点范围.在操作过程中,物流企业普遍反映税负有所增加.
报导称,据2011年3月中国物流与采购联合会对上海65家大型物流企业的调查结果显示,2008年至2010年三年年均营业税实际负担率为1.3%,其中货物运输业务负担率平均为1.88%.在实行"营改增"试点后,货物运输企业实际增值税负担率可增加到4.2%.
继上海试点后,目前北京、深圳、江苏等中国多个省市已相继向财政部提交申请,希望进入营业税改增值税试点范围,预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.[ID:nSB1341230]国务院副总理李克强上月曾表示,营业税改征增值税改革要逐步扩大试点覆盖的行业和地区范围,十二五(2011-2015年)期间在全国推开,促进服务业更好更快发展.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)