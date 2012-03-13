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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 07:11 BJT

〔表格〕韩国2月经季节调整的失业率为3.7%,为11个月高点

路透首尔3月14日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国2月经季节调整的失业率为3.7%,1月为3.2%.

下表为韩国就业数据细目:

2月 1月

失业率(%) 3.7 3.2

^较上年同期增加就业岗位(千个) +447 +536

^未经季节调整.

注:2月失业率为2011年3月触及4.0%以来的高点.(完)

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--编译 郑茵;审校 张涛

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