〔中国基金〕发起式基金初步方案已确定,成立门槛初定5,000万元--报载

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透上海3月13日电---中国证券报周二报导,业内人士透露,设立发起式基金的初步方案目前已确定,具体细则尚在讨论中.当公募基金募集规模超过5,000万份时即可成立,不需受目前2亿元人民币最低成立门槛的限制.
发起式基金亦被称为"种子基金".报导指出,发起式基金募集规模中的1,000万份由基金公司的股东、高管认购或基金公司认购,其余部分向公众募集.基金高管、股东或基金公司认购的份额锁定期为三年,三年期间不得发生变动.发起式基金的审批和发行可以走证监会快速通道.
报导引述业内人士的观点,这或为基金行业未来尝试新的激励机制留下空间.未来的激励方式可能包括:高管认购的基金份额实现收益由高管获得,如果发生亏损则由股东负责承担,从而实现股东和管理层利益捆绑、风险共担.
美国的对冲基金大多采取种子基金的模式,先具备发起人募集资金及一定银行贷款,再对外募集.种子基金模式有利于基金在初始阶段获得投资者的信任,因此国外基金经理对种子基金有强烈需求.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)