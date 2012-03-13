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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:21 BJT

〔中国基金〕发起式基金初步方案已确定,成立门槛初定5,000万元--报载

路透上海3月13日电---中国证券报周二报导,业内人士透露,设立发起式基金的初步方案目前已确定,具体细则尚在讨论中.当公募基金募集规模超过5,000万份时即可成立,不需受目前2亿元人民币最低成立门槛的限制.

发起式基金亦被称为"种子基金".报导指出,发起式基金募集规模中的1,000万份由基金公司的股东、高管认购或基金公司认购,其余部分向公众募集.基金高管、股东或基金公司认购的份额锁定期为三年,三年期间不得发生变动.发起式基金的审批和发行可以走证监会快速通道.

　报导引述业内人士的观点,这或为基金行业未来尝试新的激励机制留下空间.未来的激励方式可能包括:高管认购的基金份额实现收益由高管获得,如果发生亏损则由股东负责承担,从而实现股东和管理层利益捆绑、风险共担.

　美国的对冲基金大多采取种子基金的模式,先具备发起人募集资金及一定银行贷款,再对外募集.种子基金模式有利于基金在初始阶段获得投资者的信任,因此国外基金经理对种子基金有强烈需求.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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