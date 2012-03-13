〔美国金融〕SEC加强调查未上市公司股票交易

路透旧金山3月12日电---美国证券交易委员会(SEC)正加强对未上市公司股票交易的调查,并与SharesPost进行和解协商.SharesPost是未上市公司股票销售的一个主要平台.

一名消息人士对路透表示,SEC人员已认定,SharesPost在为民间买家和企业前雇员等卖家牵线前,应先登记为经纪交易商.

SharesPost拒绝评论,不过此前曾证实,SEC对其索要信息.曾给首次公开发行(IPO)前交易推波助澜的Facebook在发股说明书中提到,也曾被其联系过.

该消息人士称,SharesPost在去年末确实登记为经纪交易商,将不需要改变经营方式.和解和诉状可能同时递交.

此外,金融业监管局(FINRA)记录显示,SEC人员计画针对纽约Felix Investments两名现任高管和一名前高管采取强制行动.Felix参与购买Facebook等企业的未上市股票,转手再出售给机构投资人及富裕的个人户.

根据FINRA的档案记录,Felix代表Frank Mazzola已经接获来自SEC及FINRA强制行动通知函.Mazzola先前向客户寄发电子邮件盛赞Facebook及Twitter的前景,已经吸引媒体注意.

Mazzola近期接受访问时称,希望化解SEC的质询.

质询反映出投资者对于未取得其所需信息的担心,使他们无法在充分了解下做决定,而部分交易可能被那些针对投资人收取佣金及费用的企业所过度宣传.

还有其他企业遭到调查,包括位于纽约的SecondMarket,不过该公司称遵守SEC规则.(完)