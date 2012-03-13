《中国报摘》--其他报纸重要消息3月13日(I)

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
**上海证券报**
--中国科技部表示,未来地源热泵产业空间巨大,目前销售额已经超过80亿元人民币,并以每年20%以上的速度在增长."十二五"(2011-2015年)期间,中国将完成地源热泵供暖(制冷)面积3.5亿平方米左右,届时整个地热能开发利用的总市场规模至少在700亿元左右.
--《海洋工程装备制造业中长期发展规划》已由国家相关部门制定完成.规划提出要重点突破深海装备的关键技术,大力发展以海洋油气开发装备为代表的海洋矿产资源开发装备,2015年和2020年销售收入分别达2,000亿元和4,000亿元以上,海洋油气开发装备国际份额分别达20%和35%以上.
**人民日报**
--北京市统计局、国家统计局北京调查总队联合发布数据显示,北京商品住宅本年新开工面积下降近八成.
**第一财经日报**
--新闻出版总署署长柳斌杰表示,目前正在加紧组建新闻出版业的航空母舰,组建5-7家出版传媒航空母舰的目标已经快要实现.中央层次上三大集团——中国出版集团、中国教育出版集团、中国科技出版集团已经全部组建,将通过上市迅速做大做强.-
--中电联发布报告称,中国电价水平偏低,2015年合理的平均销售电价应在728.7元/千千瓦时,较2010年上涨27.6%、年均增长5%.中电联负责人指出,目前电价占中国居民收入比重下降趋势明显,并应在发电环节实施两部制电价,并强化政府在电价制定环节的作用.
--花旗集团(C.N)高管表示,计划在两到三年内扩张在华分支机构至100家.对于目前只有47家网点的花旗中国来说,要实现上述计划意味着未来该行必须以每年新开将近20家网点的速度全速前行.
**21世纪经济报导**
--近期银监会下发通知,要求对银行在业务转型过程中的违规收费进行专项整治,3月开始,发改委亦将在全国范围内展开银行收费检查.但业内人士指出,在国内银行事实上仍以资产业务为主而又争相追求中间业务收入占比提高的背景下,这种"运动式"的整治能对改变银行业不规范经营的现状起多大作用,仍存疑问.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 邵晓忆/冉莹; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)