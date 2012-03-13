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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:05 BJT

《中国报摘》--金融时报3月13日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川表示,继续实施稳健货币政策,积极推进金融改革,支持经济平稳较快发展.

* 其他:

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长张云表示,农行地方融资平台风险整体可控,房地产开和个人住房贷款的不良贷款保持下降趋势.

--全国政协委员,招商银行(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华建言,开放审批股份制商业银行从事期货相关业务.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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