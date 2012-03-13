〔中国船舶〕船舶工业十二五发展规划发布,2015年销售收入将达1.2万亿元

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透北京3月13日电---中国工信部发布《船舶工业"十二五"(2011-2015年)发展规划》,提出到2015年,船舶工业销售收入达到12,000亿元人民币,出口总额超800亿美元,在国际造船市场的份额稳居世界前列,成为世界造船强国.
周一刊登在工信部网站的发展规划称,到2015年,中国主流船型综合竞争力显着提升,形成50个以上满足最新国际规范要求、引领国际市场需求的知名品牌产品.规模以上企业研发经费投入不低于销售收入的2%.
"环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲造船基地成为世界级造船基地,产业集中度明显提升,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上,进入世界造船前十强企业达到5家以上."规划称.
同时,要培育5-6个具有国际影响力的海工装备总承包商和一批专业化分包商.且海洋工程装备制造业销售收入达到2,000亿元人民币以上,国际市场份额超过20%.
同期,船舶配套业销售收入达到3,000亿元,船舶动力和甲板机械领域形成5-10家销售收入超百亿元的综合集成供应商.主要船用设备制造技术达到世界先进水平,平均装船率达到80%以上,品牌船用设备装船率达到30%以上.
规划提供的数据显示,2010年,中国造船完工量6,560万载重吨,跃居世界第一,国际市场占有率达43.6%;同期,实现销售收入超过6,000亿元人民币,船舶出口额突破400亿美元.
中国海洋工程装备板块上市的企业包括中国船舶(600150.SS)、中国重工(601989.SS)、中集集团(000039.SZ)等.(完)
更多详情,请点选工信部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)