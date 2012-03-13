〔美国金融〕花旗有可能在美联储银行业压力测试中意外胜出--分析师

路透3月12日电---美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布大型银行压力测试结果之日,花旗集团(C.N)也许会意外胜出.这一系列测试旨在评估美国前几大银行业者的稳健程度.

分析师们表示,这家美国第三大银行可能获准增加季度股息,这正是花旗接受一系列政府救助并削减股息后,遭受损失的股东们所一直热盼的.

富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)等实力较强的银行可能也会再度上调股利,而美国银行(BAC.N)和其他一部分银行仍在尝试重建资本.像Regions Financial(RF.N)这类机构将被排除.

分析师们称,此次压力测试结果预计将在周四公布,届时一些银行的股价可能会因此提振,而另一部分银行今年股价升势可能遭削弱.

分析师普遍预计各银行会通过测试.借助测试,可以看到它们在经济危机中将如何表现.然而,投资者将密切关注美联储对银行业增加股息和回购股份的管控程度.

今年迄今为止,银行股均大幅上涨.KBW银行业指数.BKX攀升幅度达16%.不过,Sterne Agee分析师Todd Hagerman表示,此次压力测试结果将成为投资者信心的现实考验.

在批准增发股息和股票回购的问题上,预计美联储今年的态度将比2011年更加保守.Hagerman称,监管者仍担心金融系统的健康程度、全球经济前景和未来获利成长.

"鉴于这种保守立场,我认为这些银行若想要将这部分不久前才辛苦积累起来的资金大量发放出去,还有点为时过早."Hagerman说.

Hagerman称,表现料将受到压力测试结果扶助的银行股包括PNC Financial Services(PNC.N)、Fifth Third Bancorp(FITB.O)、富国银行、BB&T(BBT.N)和US Bancorp(USB.N).

另一方面,美国银行、SunTrust Banks Inc

(STI.N)、KeyCorp (KEY.N)及Zions Bancorp (ZION.O)可能会见到期股价受到负面影响.

在今年的银行业压力测试中,美联储再度选择19家大型银行来检验其在包括失业率高达13%的最差假设情景下,是否能够维持足够的资本金.

此外,美联储也选择对另外12家资产水平在500亿至1,000亿间的银行进行严格程度稍低的测试.与去年不同,美联储此次计划公开各银行在压力测试中的表现细节.(完)