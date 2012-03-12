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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 07:59 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月13日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
    3/13      深   同有科技   300302         1,500       21.00        39.62     平安证券  3/16
    3/13      深   云意电气   300304         2,500       22.00        29.50     广发证券  3/16 
    3/14      深   德联集团   002666   不超过4,000      *17.00       *23.29     国信证券  3/19
    3/15      深   首航节能   002665         3,335        --           --       中信证券  3/20
    3/19      深   裕兴股份   300305   不超过2,000        --           --       东海证券  3/22
    3/20      深   慈星股份   300307   不超过6,100        --           --       国信证券  3/23
    3/21      深   远方光电   300306   不超过1,500        --           --       平安证券  3/26
   *3/21      深   鞍重股份   002667   不超过1,700        --           --       海通证券  3/26
   
    
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   --     深   三六五网    300295          --           34.00        25.19     国信证券       
   --     深   利亚德      300296          --           16.00        31.37     中信建投  
   --     深   蓝盾股份    300297          --           16.00        32.65     广发证券   
   --     深   克明面业    002661          --           21.00        28.77     华泰联合  
   --     深   信质电机    002664          --           16.00        28.07     海通证券  
   --     深   三诺生物    300298          --           29.00        29.32     中信证券   
   --     深   普邦园林    002663          --           30.00        31.25     广发证券  
   --     深   汉鼎股份    300300          --           18.00        37.50     国信证券  
   --     深   茂硕电源    002660          --           18.50        34.91     民生证券    
   --     深   富春通信    300299          --           16.00        34.70     国元证券  3/13
   --     深   聚飞光电    300303          --           25.00        27.53     国金证券  3/14 
   --     深   长方照明    300301          --           20.00        32.79     国信证券  3/15 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 曾菱

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