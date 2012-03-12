《中国已公布新股发行上市日程表》--3月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/13 深 同有科技 300302 1,500 21.00 39.62 平安证券 3/16 3/13 深 云意电气 300304 2,500 22.00 29.50 广发证券 3/16 3/14 深 德联集团 002666 不超过4,000 *17.00 *23.29 国信证券 3/19 3/15 深 首航节能 002665 3,335 -- -- 中信证券 3/20 3/19 深 裕兴股份 300305 不超过2,000 -- -- 东海证券 3/22 3/20 深 慈星股份 300307 不超过6,100 -- -- 国信证券 3/23 3/21 深 远方光电 300306 不超过1,500 -- -- 平安证券 3/26 *3/21 深 鞍重股份 002667 不超过1,700 -- -- 海通证券 3/26 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 三六五网 300295 -- 34.00 25.19 国信证券 -- 深 利亚德 300296 -- 16.00 31.37 中信建投 -- 深 蓝盾股份 300297 -- 16.00 32.65 广发证券 -- 深 克明面业 002661 -- 21.00 28.77 华泰联合 -- 深 信质电机 002664 -- 16.00 28.07 海通证券 -- 深 三诺生物 300298 -- 29.00 29.32 中信证券 -- 深 普邦园林 002663 -- 30.00 31.25 广发证券 -- 深 汉鼎股份 300300 -- 18.00 37.50 国信证券 -- 深 茂硕电源 002660 -- 18.50 34.91 民生证券 -- 深 富春通信 300299 -- 16.00 34.70 国元证券 3/13 -- 深 聚飞光电 300303 -- 25.00 27.53 国金证券 3/14 -- 深 长方照明 300301 -- 20.00 32.79 国信证券 3/15 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 曾菱
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市