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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:16 BJT

〔日本股市〕高开,市场等候日央行会议结果

路透东京3月13日电---日股日经指数周二高开,因市场人士等候日本央行今天稍晚进一步宽松的迹象,且日圆走软继续提振市场情绪.

日经指数.N225盘初上涨0.4%,至9,928.80点.东证股价指数.TOPX微升0.2%,至847.19点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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