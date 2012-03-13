〔中国房地产〕住建部等七部门报告称今年要保持首套房贷政策稳定--报载

路透北京3月13日电---中国证券报周二援引一份汇集中国住房城乡建设部等七部门意见的报告称,今年要保持首套住房贷款政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.

报导援引该报告并称,今年在坚决抑制不合理住房需求的同时,保证首套住房贷款供给.该报告集合了住建部、发改委、民政部、财政部、国土部、央行、银监会七部门意见.

报告称,要督促银行业金融机构紧密盯防房地产贷款风险,加强动态监测分析和风险预警提示;加强存量房交易税收征管,堵塞"阴阳合同"产生的税收漏洞.

报告并强调,今年要督促地方政府切实承担起促进房地产市场平稳健康发展的责任,严格执行中央的各项调控政策,切实将房价控制在合理水平.

中国央行副行长刘士余周一表示,今年各家银行对个人居民首套自住普通商品住宅的贷款必须予以保证;信贷资金要支持普通商品住宅的建设或开发,特别是对资质良好、市场有信誉的开发企业开发的普通商品住宅要给予大力支持.[ID:nSB1426440]

路透本月初获悉,目前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等对首套房贷均以基准利率为执行标准,部分银行更在一定范围对优质客户执行首套房贷9折优惠,包括部分外资银行.[ID:nSB1423454](完)