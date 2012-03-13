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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:20 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国农业发展银行至多300亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.67%
  农发行至多200亿元七年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.93%
  汉口银行至多19亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级AA),海通证券主承
  沧州银行至多5亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级A+),南京银行主承
  中国化工集团25亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),进出口行和建行主承
  蒙发煤炭公司3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
  中科实业集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
  广州打捞局2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  华侨城集团24亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承
  阳泉煤业集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和浦发银行主承
  石药集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  华天酒店(000428.SZ)2亿元一年期浮息(半年期定存基准)短融簿记建档(主体评级A+),招行主承
  穗恒运(000531.SZ)4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承
  京煤集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),北京银行主承
  广东机场管理集团4.8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承
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  二、新债上市:  
  
  哈尔滨物业供热集团6亿元三年期中票1282057,票面利率7.98%
  上港集团(600018.SS)14亿元三年期投资人选择权(2+1)中票1282058,票面利率4.63%
  宝钢金属7亿元一年期短融041258009,票面利率4.93%
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  三、缴款:

  国家开发银行150亿元一年期固息金融债120211,票面利率3.52%
  进出口银行200亿元七年期固息金融债120303,票面利率3.95%
  丹阳投资集团15亿元七年期固息债1280030,票面利率8.10%
  新汶矿业集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)中票
  华晨汽车集团10亿元一年期短融
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  四、还本付息:
  
  广纸股份3.9亿元10年期固息债088006付息,票面利率6.45%
  振华重工(600320.SS)(900947.SS)18亿元五年期中票0982026付息,票面利率4.10%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国金融期货交易所总经理朱玉辰周一表示,国债期货上市的条件已基本具备,上市后能
够稳定运行.但目前没有具体的时间表.[ID:nSB1427388]

  --从"两会"获悉,一份汇集中国住建部等七部门意见的报告提出,今年要保持首套住房贷款
政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.在坚决抑制不合理住房
需求的同时,保证首套住房贷款供给.

  --全国人大代表、吉林证券业协会会长江连海指出,部分市场观点对养老金存在误读,养老
金入市势在必行.此外他还递交议案,建议银行资金入市以提振股市.

  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 曾菱; 审校 曹巍浩/边竞/冉莹

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