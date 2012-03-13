《中国债券市场每日交易备忘》--3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多300亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.67% 农发行至多200亿元七年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.93% 汉口银行至多19亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级AA),海通证券主承 沧州银行至多5亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级A+),南京银行主承 中国化工集团25亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),进出口行和建行主承 蒙发煤炭公司3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 中科实业集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 广州打捞局2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 华侨城集团24亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 阳泉煤业集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和浦发银行主承 石药集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 华天酒店(000428.SZ)2亿元一年期浮息(半年期定存基准)短融簿记建档(主体评级A+),招行主承 穗恒运(000531.SZ)4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 京煤集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),北京银行主承 广东机场管理集团4.8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 哈尔滨物业供热集团6亿元三年期中票1282057,票面利率7.98% 上港集团(600018.SS)14亿元三年期投资人选择权(2+1)中票1282058,票面利率4.63% 宝钢金属7亿元一年期短融041258009,票面利率4.93% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行150亿元一年期固息金融债120211,票面利率3.52% 进出口银行200亿元七年期固息金融债120303,票面利率3.95% 丹阳投资集团15亿元七年期固息债1280030,票面利率8.10% 新汶矿业集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 华晨汽车集团10亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 广纸股份3.9亿元10年期固息债088006付息,票面利率6.45% 振华重工(600320.SS)(900947.SS)18亿元五年期中票0982026付息,票面利率4.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国金融期货交易所总经理朱玉辰周一表示,国债期货上市的条件已基本具备,上市后能 够稳定运行.但目前没有具体的时间表.[ID:nSB1427388] --从"两会"获悉,一份汇集中国住建部等七部门意见的报告提出,今年要保持首套住房贷款 政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.在坚决抑制不合理住房 需求的同时,保证首套住房贷款供给. --全国人大代表、吉林证券业协会会长江连海指出,部分市场观点对养老金存在误读,养老 金入市势在必行.此外他还递交议案,建议银行资金入市以提振股市. 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 曾菱; 审校 曹巍浩/边竞/冉莹
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)