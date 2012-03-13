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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:23 BJT

〔韩国股市〕受出口商和成长股提振高开,关注中国放松货币政策

路透首尔3月13日电---韩国股市周二开盘走高,出口商和成长股反弹,因中国经济数据令人失望提升中国政策当局放松货币政策的可能.

造船股盘初领涨,大宇造船(042660.KS)升2.36%,Hyundai

Mipo Dockyard(010620.KS)扬升2.16%.

0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.65%,至2,015.57点.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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