《新兴市场重要经济事件预告》--3月13日-3月20日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月13日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)展开匈牙利经济调查.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日).
布达佩斯--匈牙利央行货币政策委员会举行不涉及利率决定的会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
墨西哥城--墨西哥财长Jose Antonio Meade在美洲委员会(Council of the Americas)会议发表有关墨西哥和20国集团(G20)的演讲.
首尔--韩国央行总裁金仲秀会见中小企业执行长(2230)
3月14日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布2月28日议息会议记录(1100).
华盛顿--世界银行就经济和政治转型举办中东和北非地区论坛(1700).
3月15日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至3月16日).
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).
印度孟买--印度央行举行2011-12年度货币政策季中评估会议.
新德里--印度政府公布2011/12年度经济调查.
首尔/华盛顿--韩国和美国自由贸易协议生效.
里加--拉脱维亚央行举行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200).
3月16日(五)
新德里--印度财政部长慕克吉在议会公布2012/13年度财政预算(0530).
印度古迪瓦达--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加HDFC银行主办的一个计划.
印度孟买--印度央行总裁Subir Gokarn与媒体就联邦预算进行互动交流(1100).
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500).
蒙得维的亚--美洲开发银行(IDB)年度会议(至3月19日).
3月19日(一)
香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话.
新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).
阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策会议(至3月20日).
3月20日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预料不发表利率声明).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行菲律宾会议(至3月22日).
法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼和波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko,在法兰克福金融峰会出席"中央银行在新机构框架中的角色"小组讨论会(1400).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)