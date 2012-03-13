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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:02 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月13日-3月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月13日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)展开匈牙利经济调查.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日).

布达佩斯--匈牙利央行货币政策委员会举行不涉及利率决定的会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.

墨西哥城--墨西哥财长Jose Antonio Meade在美洲委员会(Council of the Americas)会议发表有关墨西哥和20国集团(G20)的演讲.

首尔--韩国央行总裁金仲秀会见中小企业执行长(2230)

3月14日(三)

布达佩斯--匈牙利央行公布2月28日议息会议记录(1100).

华盛顿--世界银行就经济和政治转型举办中东和北非地区论坛(1700).

3月15日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至3月16日).

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).

印度孟买--印度央行举行2011-12年度货币政策季中评估会议.

新德里--印度政府公布2011/12年度经济调查.

首尔/华盛顿--韩国和美国自由贸易协议生效.

里加--拉脱维亚央行举行理事会会议.

圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200).

3月16日(五)

新德里--印度财政部长慕克吉在议会公布2012/13年度财政预算(0530).

印度古迪瓦达--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加HDFC银行主办的一个计划.

印度孟买--印度央行总裁Subir Gokarn与媒体就联邦预算进行互动交流(1100).

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500).

蒙得维的亚--美洲开发银行(IDB)年度会议(至3月19日).

3月19日(一)

香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话.

新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).

阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策会议(至3月20日).

3月20日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预料不发表利率声明).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行菲律宾会议(至3月22日).

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼和波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko,在法兰克福金融峰会出席"中央银行在新机构框架中的角色"小组讨论会(1400).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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