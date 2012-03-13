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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:47 BJT

〔标题新闻〕澳洲1月房屋融资经季节调整后较上月下降1.2%,逊于路透调查的下降1.0%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8D100D]

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