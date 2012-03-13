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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:15 BJT

〔中国金融〕上海银行正探索海外上市可行性,A股IPO继续推进--报载

路透上海3月13日电---对于海外媒体有关上海银行将在香港上市的报导,上海银行周一晚间回应称,在继续积极推进A股上市工作的同时,正在研究探索海外上市的可行性.

第一财经日报周二报导称,上海银行还指出,海银行A股首次公开发行(IPO)申报材料已于去年9月正式上报中国证监会,并获受理,具体进展将视监管部门审核情况而定.

报导指出,相关知情人士透露,上海银行A股IPO没有预想中快,在需要补充资本金的情况下,到香港H股上市或成为上海银行可以考虑的选择,但相关事宜并未正式启动.

上海银行股东大会此前批准,拟发行至多12亿A股,决议有效期至今年5月28日.保荐机构为国泰君安证券公司.

根据证监会网站显示资料,目前有14家城市商业银行和农村商业银行等已申报材料,正排队上市;其中上海银行处于初审阶段.

汇丰控股(0005.HK)旗下香港上海汇丰银行持有上海银行8%股权,为第二大股东.上海银行另一外资股东--国际金融公司(IFC)已将持有的上海银行7%股权转让给中国投资有限责任公司[CIC.UL],中投副总经理范一飞出任上海银行董事长.

上海银行目前尚未公布2011年报,其2010年报显示,截至2010年末,该行总资产5,667.75亿元,较2009年末增长21.62%;当年实现净利润50.28亿元,同比增长38.79%.报告期末核心资本充足率8.92%,资本充足率10.7%.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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