〔中国金融〕上海银行正探索海外上市可行性,A股IPO继续推进--报载

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透上海3月13日电---对于海外媒体有关上海银行将在香港上市的报导,上海银行周一晚间回应称,在继续积极推进A股上市工作的同时,正在研究探索海外上市的可行性.
第一财经日报周二报导称,上海银行还指出,海银行A股首次公开发行(IPO)申报材料已于去年9月正式上报中国证监会,并获受理,具体进展将视监管部门审核情况而定.
报导指出,相关知情人士透露,上海银行A股IPO没有预想中快,在需要补充资本金的情况下,到香港H股上市或成为上海银行可以考虑的选择,但相关事宜并未正式启动.
上海银行股东大会此前批准,拟发行至多12亿A股,决议有效期至今年5月28日.保荐机构为国泰君安证券公司.
根据证监会网站显示资料,目前有14家城市商业银行和农村商业银行等已申报材料,正排队上市;其中上海银行处于初审阶段.
汇丰控股(0005.HK)旗下香港上海汇丰银行持有上海银行8%股权,为第二大股东.上海银行另一外资股东--国际金融公司(IFC)已将持有的上海银行7%股权转让给中国投资有限责任公司[CIC.UL],中投副总经理范一飞出任上海银行董事长.
上海银行目前尚未公布2011年报,其2010年报显示,截至2010年末,该行总资产5,667.75亿元,较2009年末增长21.62%;当年实现净利润50.28亿元,同比增长38.79%.报告期末核心资本充足率8.92%,资本充足率10.7%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)