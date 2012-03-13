〔标题新闻〕巴西扩大一项金融税范围至五年期以内外国债券,以减缓美元流入和遏制本币升值

中国金融：央行拟统一资管产品监管规则，统一杠杆标准并限制非标投资

路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。