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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:35 BJT

〔中国新债〕中石油集团明日将招标发行200亿元企业债,期限10年

路透上海3月13日电---中国石油天然气集团公司周二公告称,将于明日招标发行200亿元人民币固息企业债,期限为10年.

刊登于中国证券报的债券募集说明书显示,该债券票面年利率为Shibor(上海银行间同业拆放利率)基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为5.21%.其中,基本利差区间为-1.02%--0.02%.最终基本利差和最终票面年利率由市场招标结果确定.

该期债为中石油集团今年第三期企业债券,牵头主承销商为银河证券,联席主承销商为中银国际、国开证券、宏源证券000562.SZ、申银万国及中信证券(600030.SS).采用单一利率(荷兰式)招标方式.招标时间为3月14日10:00-11:00,发行期为3月15-16日,缴款截止时间为3月16日上午11:00.

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经大公国际资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

该债券募集资金160亿元拟用于西气东输二线项目建设;40亿元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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