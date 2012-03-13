主要国家经济指标预测--3月14日****

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透3月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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3月13日(周二)
2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- -6.1
3月14日(三)
0430 日本工业生产(较前月) 1月修正值 -- +2.0%
产能利用率指数(较前月) -- +3.1%
0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 增加0.60 增加0.69
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 1月 8.4% 8.4%
1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -1.1%
(较上年同期) -0.8% -2.0%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -1.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负21.2
1100 美国抵押贷款指数 3月9日当周 -- 754.4
再融资指数 -- 4141.7
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,142 赤字1,102.8
1230 美国出口物价 2月 +0.2% +0.2%
进口物价 +0.6% +0.3%
1230 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 81.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,763
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,649
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月13日(周二)
-- 日本央行利率决定 3月 0-0.1% --
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 负13 负15
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 赤字42 --
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.8% +0.3%
(较上年同期) -1.9% -2.4%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 逆差75.32 逆差78.8
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差36.78 逆差42.5
1000 德国ZEW景气判断指数 3月 正22.3 正10.0
现况指数 正37.6 正42.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月10日当周 +0.7% --
1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.1% +1.0%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.9% +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月10日当周 +3.3% --
1400 美国企业库存 1月 +0.7% +0.5%
1400 美国IBD消费者信心指数 3月 47.5 --
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 0-0.25% -- (完)
--整理 梁睿雪/丁琦; 审校 张明钧
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。