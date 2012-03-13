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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--3月14日****

路透3月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月13日(周二)

2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- -6.1

3月14日(三)

0430 日本工业生产(较前月) 1月修正值 -- +2.0%

产能利用率指数(较前月) -- +3.1%

0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 增加0.60 增加0.69

按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 1月 8.4% 8.4%

1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -1.1%

(较上年同期) -0.8% -2.0%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.8%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -1.4%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负21.2

1100 美国抵押贷款指数 3月9日当周 -- 754.4

再融资指数 -- 4141.7

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,142 赤字1,102.8

1230 美国出口物价 2月 +0.2% +0.2%

进口物价 +0.6% +0.3%

1230 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 81.3%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,763

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,649

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月13日(周二)

-- 日本央行利率决定 3月 0-0.1% --

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 负13 负15

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 赤字42 --

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.8% +0.3%

(较上年同期) -1.9% -2.4%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 逆差75.32 逆差78.8

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差36.78 逆差42.5

1000 德国ZEW景气判断指数 3月 正22.3 正10.0

现况指数 正37.6 正42.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月10日当周 +0.7% --

1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.1% +1.0%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.9% +0.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月10日当周 +3.3% --

1400 美国企业库存 1月 +0.7% +0.5%

1400 美国IBD消费者信心指数 3月 47.5 --

1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 0-0.25% -- (完)

--整理 梁睿雪/丁琦; 审校 张明钧

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