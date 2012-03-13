《中国股市盘前看点》--3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国ICSC/高盛连锁店销售;Redbook连锁店销售
--美国2月零售销售,美国3月IBD消费者信心指数,美国1月企业库存
**重点行业和公司**
--中国工信部发布《船舶工业"十二五"(2011-2015年)发展规划》,提出到2015年,船舶工业销售收入达到12,000亿元人民币,出口总额超800亿美元,在国际造船市场的份额稳居世界前列,成为世界造船强国.[nSB1428322]
--财政部等四部门昨日联合发布通知,将对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录等予以调整.料海洋工程装备、太阳能应用、LED(发光二极体)设备等三大新兴产业成为受益最为明显的板块.[nSB1428472]
--中国证券报周二援引一份汇集中国住房城乡建设部等七部门意见的报告称,今年要保持首套住房贷款政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.[nSB1428390]
--万科(000002.SZ)去年净利润同比增长32.2%,与市场预期基本相符,而公司今年对买地仍抱相当谨慎态度.[nSH0109122]
**海外动向**
--美国股市周一几收平盘,防御类股涨幅居前,因投资人稍作喘息以消化近期的升势,并静待周二美联储的货币政策声明.道琼工业指数.DJI收升37.69点,或0.29%,至12,959.71点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大,初步支撑在2,400点左右.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)