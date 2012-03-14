《中国股市盘前看点》--3月14日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国第十一届全国人民代表大会第五次会议闭幕,总理温家宝将召开记者会
--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表讲话
--美国第四季经常帐收支
--美国2月进出口物价
**宏观经济和政策面**
--上海证券交易所周二稍晚发布通知,拟进一步优化大宗交易机制,例如放宽涨跌幅限制范围,延长交易时间及降低大宗交易门槛等.
--多位两会代表委员表示,部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营.[nSB1431186]
**重点行业和公司**
--中国商务部就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业.[nSB1431150]
--陆家嘴(600663.SS)(900932.SS)公告称,今年公司的利润目标为10亿元人民币;土地收购资金预算不超过50亿元,较2011年预算30亿元提高近七成;并将争取参与迪士尼度假区及世博板块的开发.
--中国西电(601179.SS)和平高电气(600312.SS)公告称,入选国家电网公司皖电东送淮南-上海特高压交流采购项目,被确定为成交供应商.业内预期,两家公司合计中标额达35亿元,对公司经营产生重大影响.
--在B股回购方案获准后,长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)便在二级市场频频出手,近两个交易日斥资3亿元港币"神速"回购B股.[nSB1431352]
**海外动向**
--美国股市周二大涨,创下今年内表现最佳一天,摩根大通宣布将上调股息,尾市时进一步推涨大盘.道琼工业指数.DJI收升217.97点,或1.68%,至13,177.68点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)
--整理 林琦; 审校 丁淑琴
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
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