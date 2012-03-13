〔新债招标〕中国农发行两期固息债需求不错,资金宽裕促机构积极配置(更新版)

(新增交易员评论和更多细节、背景)
* 农发行三年债中标利率3.62%,低于预测均值
* 七年债利率3.93%,符合预期
* 两期债投标倍数均较高,配置需求不错
* 三年品种更受追捧,因今年供应偏少
路透上海3月13日电---中国农业发展银行周二招标的两期固息金融债,整体需求情况都不错,显示充裕的资金面继续支撑配置需求,其中三年品种中标利率偏低,因该期限品种今年以来供给偏少,从而引发机构追捧.
业内人士稍早透露,农发行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率为3.62%,低于此前3.67%的市场预测均值,亦落在3.60%-3.75%预测区间的下端,投标倍数1.85倍.
业内人士并透露,农发行同时招标发行的七年期固息债,中标利率3.93%,与此前的预测均值一致,投标倍数1.74倍.
"感觉需求还是比较多,尤其是三年的,和供给少有一定关系,"北京一银行交易员指出.
他并认为,近期流动性一直比较充裕,新债发行的环境也较为宽松,此外今天的招标结果也与近期二级市场走势相吻合,即中短期品种更受青睐.
二级市场上剩余期限约2.95年的进出口行固息债120301最新报价CN120301=CFXM为3.67%/3.63%,较上日尾盘的3.69%/3.64%略降.
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.6916%;七年期品种最新收益率3.9534%.
银行间债市上周迎来一波新债发行热潮,但存准调降后的宽松流动性从容应对,共五期国债及金融债中标利率多数偏低,新债招标市场春意融融.[ID:nSB2024359]其中,上周五招标的进出口行七年期固息债,中标利率3.95%.
上述两期债为农发行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:
第三期 第四期
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招标总量 200亿元 150亿元
追加发行量 不超过100亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/固息 七年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 3月16日 3月20日
发行期 3月14日-3月16日 3月14日-3月20日
上市日 3月22日 3月26日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
----------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽