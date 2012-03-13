〔中国汇市〕人民币兑美元早盘追随中间价回升,后市关注国际美元走向

* 人民币兑美元早盘小幅回升

* 中间价经过昨日的迅猛调整后趋于平静

* 市场难有趋势性变动,关注美联储利率决议

路透上海3月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘小幅回升,中间价经过昨日的迅猛调整后趋于平静.分析人士表示,目前市场难有趋势性变动,后市仍需关注国际美元走向.

上海一银行交易员指出,美元指数.DXY从高位回落,激励中间价小幅反弹,投资者关注今日稍晚美联储(FED)的利率决议.此外,官方多次强调人民币汇率正接近均衡,市场亦仅在合理区间内双向波动.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3259元,上日中间价为6.3282元,并创出一年半以来单日最大跌幅.北京时间11:51,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3242元,上日收盘价为6.3265元.

"美元指数跌幅不大,所以(中间价)也就只是微幅调整.现在中间价和国际市场走势相关性大,"他认为.

对于人民币汇率扩大波动区间,他认为,当前日间波动基本不会触及千分之五的边界,即使区间扩大,对市场也不会产生明显冲击.

中国2月突现逾300亿美元的贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,人民币兑美元中间价亦顺势创出历史第二大单日跌幅,进一步昭显扩大人民币汇率波幅的步伐渐行渐近.[ID:nSB1426380]

日本央行今日将结束为期两天的货币政策会议.而美国联邦储备理事会(美联储,FED)也将于今日稍晚公布利率决议.路透访查的多数初级交易商仍认为,美联储将推出新一轮刺激计划,但规模比一个月前预期的要小.[ID:nSB1425408]

美元指数周二东京汇市时段盘旋在七周高位略下方,市场预期一系列正面经济数据应促使美联储放弃推出新刺激举措,至少目前如此,这种预期支撑美元.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:52,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3165/15元,上日尾盘报6.3165元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3190/20,上日尾盘为6.3140元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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