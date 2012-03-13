版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:33 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增加近两成,包钢稀土交易活跃

路透上海3月13日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为
367,678万元人民币,较上交易日增加18.2%.标的证券包钢稀土(600111.SS)交易活跃,其融
资买入额达12,863万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所      2,931,354          246,670          62,449
   深圳证券交易所      1,446,376          121,008          47,293(完) 
  
   参看相关细节,请点选(here)
                      (here)   

  --发稿 李然; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐