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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势谨慎,静候日央行和美联储利率决定

路透惠灵顿/悉尼3月13日电---澳元和新西兰元周二暂获喘息,市场静待日本央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策决定.

澳元兑美元AUD=D4报1.0532美元,上日纽约尾盘报1.0502.澳元在海外市场一度跌至1.0473,为1月末以来最低,此前选择权障碍1.0500下方的停止单被触发.

澳元支撑位料在1.0470,为12月中至2月上涨趋势中38.2%的回撤位.阻力位料在1.0545.

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