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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:42 BJT

澳洲经济指标总览--3月13日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 1月 +0.3% -0.1% 4月3日

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 2月 -15.4 +46.3 4月12日

--全职 持平 +12.3

--兼职 -15.4 +34

失业率 5.2% 5.1%

就业参与率 65.2% 65.3%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824

商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日

(较上年同期) +2.3% --

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差6.73 顺差17.09 4月4日

出口(较前月) -8% +2%

进口(较前月) -1% +1%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日

出口物价(较前季) -1.5% +4.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月25日

(较上年同期) +3.1% +3.3%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.4%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.4% (完)

--整理 梁睿雪

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