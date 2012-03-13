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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:39 BJT

〔金属期市〕期铜小幅上涨,投资者期盼美联储会议结果

路透新加坡3月13日电---伦敦期铜周二小幅上涨,逆转上日跌势,不过多数投资者选择观望并等待美国联邦储备理事会(美联储, FED)会议结果,以判断其可能放宽货币政策的程度.

0102GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%,报每吨8,469美元.

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