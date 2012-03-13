更正:《Wasik专栏》让现金奶牛股与股东分享财富

(更正:因译文有误,第一个小标下第四段应改为...思科董事会表决通过将每股股息"提高至0.08美元",非"提高0.08美元")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 石冠兰/李婷仪

路透芝加哥3月12日电---当一家盈利公司坐拥数百亿美元闲置现金时,为什么不会自动增派红利来回报股东呢?毕竟,存款收益率水平如此之低,而且可能维持这样的低位,那些靠固定收益产品的人们可能凭此获得提振.

但公司不会分享这些财富,而他们之所以不愿意的原因,正是对美国政府对公司税漏洞不作为的控诉.

问题在于华府:公司正将逾2万亿(兆)美元现金输往境外.

根据一项路透研究,可以清楚看到一个事实:现金囤积与股票回购在推高股价上没什么作用.

标准普尔500指数中的公司坐拥约1万亿(兆)现金.路透发现,这些现金大多数在推高股价方面影响甚微,或者根本没起作用.现金仓位相当标普市值的比率,较10年前近乎翻番,而且还是在发生了史上最严重市场崩盘之后.

其中一些公司的现金多到不合理的程度.苹果(AAPL.O)不断生产那些被人们捧在手心的产品,该公司盈利和估值水平在地球上属一数二.1月底时苹果拥有超过1,000亿美元现金.你会认为苹果至少应该对其忠诚的股东们再慷慨一些.

**海外现金**

然而原始数据显示资产负债表中的现金可能欺人耳目.REL Consulting研究员Ashley Sparks指出,公司没有必要告诉投资者他们的现金到底在哪里.

有很大部分现金会放在某个加勒比银行,或用于未来研发.要看到现金如何分配,你不得不仔细查看公司10-k年报中的"讨论与分析部分",以了解现金如何被运用;即便如此可能仍然不那么清晰.

如果公司把现金放到百慕大(百慕达)和开曼群岛,那打探其去向就很难了.如果公司财务主管将资金放回国内,最终就必须为此纳税--除非国会赋予他们免税期,而这在政治上是不利的.于是,即便公司派息,他们的股东也会不得不为此纳税.

例如,思科(CSCO.O)的2012财年第二季资产负债表显示其坐拥约470亿美元现金.著名的消费者运动人士以及前美国总统参选人纳德(Ralph Nader)有思科持股,他在去年呼吁该公司提高股息.2月7日时,思科董事会表决通过将每股股息提高至0.08美元,较上季大增0.02美元.

纳德认为思科提升股息和他的施压有点关系.但思科发言人并未直接评论纳德的影响.

纳德也呼吁思科通过发放股息50美分,以及派发1美元的特别股利.他表示,满手现金的科技巨擘例如苹果、微软(MSFT.O)、谷歌(GOOG.O)、易安信(EMC Corp)EMC.N等也可以做到,对他们来说"发放4%的股息是轻而易举的事."

思科为何一直这般小气?当我联络上思科发言人John Earnhardt时,他称"(公司)大多数的现金并不在美国...只有国内的现金可以拿来派发股息."

他并引述思科财务长Frank Calderoni的声明,称该公司"利用其业务所赚的现金来带动股东价值,并且结合股票回购、股息、并购及研发来达到这个目标."

或许思科收购其他公司或买进自家股票是更好的花费方式,但是市场可不吃这一套.思科股价最近低荡不到每股20美元,2000年科技泡沫高峰时创下的最高股价82美元已是遥不可及.

**搬动现金**

让现金游走全球已成为可接受的营运做法,因为它在改善净利方面有立即性的影响.根据美国国会审计署(GAO)数据,百大上市企业中有约83家利用海外子公司存放现金,且大多数企业利用的子公司不只一家.美国奥巴马政府已提出调降企业税率的构想,以封闭某些漏洞.

不过,民意中更有力的看法是,你最直接的诉求方法应该是组织有志一同的股东,向企业施压要求提高股息.

无奈股东组织是出了名的难搞,没有一个全国性团体存活下来为投资人奋斗.纳德建议每个公司应成立独立股东监督团体.这些团体应是独立的,资金来自少量的股票税赋,类似于代表公用事业消费者的公民董事会.

纳德说,任何有效的股东组织应该让股东可以彼此对话,而这却是华尔街厌恶的事.是到了"占领华尔街运动"与股东权益运动大举汇流的时候了.(完)