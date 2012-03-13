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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:55 BJT

《外汇动态》美元/韩元受韩国出口商卖盘打压下滑,但受进口商买盘支撑

0143GMT---交易商称韩国出口商卖盘向美元/韩元KRW=KFTC施压,而进口商则在1,120下方买入该货币对,限制其跌势.

日本央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)在今日稍晚举行会议前,投机客也对大笔押注保持谨慎.

美元/韩元下跌0.3%至1,120.9

"几乎没有因素能胜过企业资金流动.美元/韩元陷于1,115-1,125区间."一外资银行驻首尔的资深交易员说.(完)

--编译 杜明霞;审校 王丽鑫

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