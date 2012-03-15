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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 07:17 BJT

〔表格〕中国中海发展2011年度净利为10.47亿元人民币,同比减39%

路透北京3月16日电---中国中海发展股份有限公司(1138.HK)(600026.SS)公布,截至2011年12月31日底止业绩报告如下:(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年

每股盈利(元人民币) 0.3076 0.5042

净利 1,047.32 1,716.52

营业收入 12,290.58 11,409.42

注:中海发展为油品及乾散货运输公司.汤森路透Thomson One综合分析师平均预期其2011年度净利为10.58亿元.(完)

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更多信息请点击上交所网站(here)

--发稿 康熙泽/冉莹; 审校 杨淑祯

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