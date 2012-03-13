〔中国公开市场〕正回购续放量平滑资金,本周公开市场提前实现净回笼(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)
* 28天期正回购操作继续放量平滑资金
* 本周央行公开市场提前实现净回笼
* 资金面宽松,有机构存流动性管理需求
路透北京3月13日电---中国人民银行公开市场周二进行的28天期正回购操作继续放量平滑资金,本周公开市场提前实现净回笼.业内人士指出,市场资金面维持宽松状态,部分机构选择将二级富余资金转做参与一级市场操作,以备后期流动性趋紧时之用.
"市场资金面暂时还好,有些行需要消化流动性...(货币市场上)28天期资金需求不多,"上海一大型银行交易员称.
他并指出,依照历史经验,市场资金面4月存企业缴税因素扰动,预计那时的流动性情况会逊于当前;较大量的28天期正回购操作,恰好可将当前流动性平滑拉平到下月.
据央行公告,公开市场今日进行的660亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.该操作规模较上周二的300亿元28天正回购明显放量;相较本周290亿元的到期量,本周公开市场提前锁定净回笼.
上周央行公开市场净投放30亿元.当周进行共计600亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席.
业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票继续缺位.业内人士分析称,央行近期的这种安排,或仅意在平滑到期资金,维持市场资金面平稳.[CN/MMTCN]
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.
银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.4088%.
此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.而三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) 待定
正回购 (周二) 660
(周四) 待定
央票到期 130
正回购到期 160
====================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯